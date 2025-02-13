通貨 / WFG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WFG: West Fraser Timber Co Ltd
69.33 USD 0.16 (0.23%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WFGの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり69.13の安値と69.57の高値で取引されました。
West Fraser Timber Co Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WFG News
- Worthington Enterprises (WOR) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.33%
- West Fraser Timber stock hits 52-week low at $69.47
- West Fraser Q2 2025 slides: Earnings tumble amid market headwinds, strategic shift continues
- Earnings call transcript: West Fraser Timber Q2 2025 misses EPS expectations
- Lake Babine Nation and West Fraser form partnership to strengthen forestry sector
- Notice of Second Quarter Results Conference Call
- West Fraser declares quarterly dividend of US$0.32 per share
- West Fraser Credit Facility and Term Loan Renewals Increase Liquidity
- West Fraser: Downgrading To A Hold On Ongoing Uncertainty And Bearish EPS Revision Trends
- West Fraser Releases 2024 Sustainability Report
- Lumber futures reach over two-and-a-half-year high following Trump’s investigation
- Bank of America (NYSE:BAC) Left Out of Warren Buffett 10K - TipRanks.com
- West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
69.13 69.57
1年のレンジ
68.63 102.40
- 以前の終値
- 69.17
- 始値
- 69.13
- 買値
- 69.33
- 買値
- 69.63
- 安値
- 69.13
- 高値
- 69.57
- 出来高
- 32
- 1日の変化
- 0.23%
- 1ヶ月の変化
- -3.61%
- 6ヶ月の変化
- -9.94%
- 1年の変化
- -28.79%
24 9月, 水曜日
14:00
USD
- 実際
- 0.800 M
- 期待
- 0.692 M
- 前
- 0.664 M
14:00
USD
- 実際
- 20.5%
- 期待
- 7.9%
- 前
- -1.8%
14:30
USD
- 実際
- -0.607 M
- 期待
- -2.631 M
- 前
- -9.285 M
14:30
USD
- 実際
- 0.177 M
- 期待
- -0.329 M
- 前
- -0.296 M
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.724%