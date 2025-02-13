FiyatlarBölümler
Dövizler / WFG
WFG: West Fraser Timber Co Ltd

69.17 USD 0.92 (1.31%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WFG fiyatı bugün -1.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 69.10 ve Yüksek fiyatı olarak 70.95 aralığında işlem gördü.

West Fraser Timber Co Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır.

Günlük aralık
69.10 70.95
Yıllık aralık
68.63 102.40
Önceki kapanış
70.09
Açılış
70.30
Satış
69.17
Alış
69.47
Düşük
69.10
Yüksek
70.95
Hacim
271
Günlük değişim
-1.31%
Aylık değişim
-3.84%
6 aylık değişim
-10.15%
Yıllık değişim
-28.95%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.652 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-0.6%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%