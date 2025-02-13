CotizacionesSecciones
WFG: West Fraser Timber Co Ltd

69.33 USD 0.16 (0.23%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de WFG de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 69.13, mientras que el máximo ha alcanzado 69.57.

Rango diario
69.13 69.57
Rango anual
68.63 102.40
Cierres anteriores
69.17
Open
69.13
Bid
69.33
Ask
69.63
Low
69.13
High
69.57
Volumen
32
Cambio diario
0.23%
Cambio mensual
-3.61%
Cambio a 6 meses
-9.94%
Cambio anual
-28.79%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
0.800 M
Pronós.
0.692 M
Prev.
0.664 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
20.5%
Pronós.
7.9%
Prev.
-1.8%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-0.607 M
Pronós.
-2.631 M
Prev.
-9.285 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
0.177 M
Pronós.
-0.329 M
Prev.
-0.296 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.724%