WFG: West Fraser Timber Co Ltd
69.33 USD 0.16 (0.23%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WFG de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 69.13, mientras que el máximo ha alcanzado 69.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas West Fraser Timber Co Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
69.13 69.57
Rango anual
68.63 102.40
- Cierres anteriores
- 69.17
- Open
- 69.13
- Bid
- 69.33
- Ask
- 69.63
- Low
- 69.13
- High
- 69.57
- Volumen
- 32
- Cambio diario
- 0.23%
- Cambio mensual
- -3.61%
- Cambio a 6 meses
- -9.94%
- Cambio anual
- -28.79%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
- Act.
- 0.800 M
- Pronós.
- 0.692 M
- Prev.
- 0.664 M
14:00
USD
- Act.
- 20.5%
- Pronós.
- 7.9%
- Prev.
- -1.8%
14:30
USD
- Act.
- -0.607 M
- Pronós.
- -2.631 M
- Prev.
- -9.285 M
14:30
USD
- Act.
- 0.177 M
- Pronós.
- -0.329 M
- Prev.
- -0.296 M
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.724%