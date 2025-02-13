Валюты / WFG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WFG: West Fraser Timber Co Ltd
69.33 USD 0.16 (0.23%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WFG за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.13, а максимальная — 69.57.
Следите за динамикой West Fraser Timber Co Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WFG
- Worthington Enterprises (WOR) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.33%
- West Fraser Timber stock hits 52-week low at $69.47
- West Fraser Q2 2025 slides: Earnings tumble amid market headwinds, strategic shift continues
- Earnings call transcript: West Fraser Timber Q2 2025 misses EPS expectations
- Lake Babine Nation and West Fraser form partnership to strengthen forestry sector
- Notice of Second Quarter Results Conference Call
- West Fraser declares quarterly dividend of US$0.32 per share
- West Fraser Credit Facility and Term Loan Renewals Increase Liquidity
- West Fraser: Downgrading To A Hold On Ongoing Uncertainty And Bearish EPS Revision Trends
- West Fraser Releases 2024 Sustainability Report
- Lumber futures reach over two-and-a-half-year high following Trump’s investigation
- Bank of America (NYSE:BAC) Left Out of Warren Buffett 10K - TipRanks.com
- West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
69.13 69.57
Годовой диапазон
68.63 102.40
- Предыдущее закрытие
- 69.17
- Open
- 69.13
- Bid
- 69.33
- Ask
- 69.63
- Low
- 69.13
- High
- 69.57
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- -3.61%
- 6-месячное изменение
- -9.94%
- Годовое изменение
- -28.79%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%