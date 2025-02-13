КотировкиРазделы
WFG: West Fraser Timber Co Ltd

69.33 USD 0.16 (0.23%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WFG за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.13, а максимальная — 69.57.

Следите за динамикой West Fraser Timber Co Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
69.13 69.57
Годовой диапазон
68.63 102.40
Предыдущее закрытие
69.17
Open
69.13
Bid
69.33
Ask
69.63
Low
69.13
High
69.57
Объем
32
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
-3.61%
6-месячное изменение
-9.94%
Годовое изменение
-28.79%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%