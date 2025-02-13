Devises / WFG
WFG: West Fraser Timber Co Ltd
69.33 USD 0.16 (0.23%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WFG a changé de 0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 69.13 et à un maximum de 69.57.
Suivez la dynamique West Fraser Timber Co Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
69.13 69.57
Range Annuel
68.63 102.40
- Clôture Précédente
- 69.17
- Ouverture
- 69.13
- Bid
- 69.33
- Ask
- 69.63
- Plus Bas
- 69.13
- Plus Haut
- 69.57
- Volume
- 32
- Changement quotidien
- 0.23%
- Changement Mensuel
- -3.61%
- Changement à 6 Mois
- -9.94%
- Changement Annuel
- -28.79%
