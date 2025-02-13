CotationsSections
WFG: West Fraser Timber Co Ltd

69.33 USD 0.16 (0.23%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WFG a changé de 0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 69.13 et à un maximum de 69.57.

Suivez la dynamique West Fraser Timber Co Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

WFG Nouvelles

Range quotidien
69.13 69.57
Range Annuel
68.63 102.40
Clôture Précédente
69.17
Ouverture
69.13
Bid
69.33
Ask
69.63
Plus Bas
69.13
Plus Haut
69.57
Volume
32
Changement quotidien
0.23%
Changement Mensuel
-3.61%
Changement à 6 Mois
-9.94%
Changement Annuel
-28.79%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%