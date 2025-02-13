Moedas / WFG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WFG: West Fraser Timber Co Ltd
69.33 USD 0.16 (0.23%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WFG para hoje mudou para 0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 69.13 e o mais alto foi 69.57.
Veja a dinâmica do par de moedas West Fraser Timber Co Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WFG Notícias
- Worthington Enterprises (WOR) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.33%
- West Fraser Timber stock hits 52-week low at $69.47
- West Fraser Q2 2025 slides: Earnings tumble amid market headwinds, strategic shift continues
- Earnings call transcript: West Fraser Timber Q2 2025 misses EPS expectations
- Lake Babine Nation and West Fraser form partnership to strengthen forestry sector
- Notice of Second Quarter Results Conference Call
- West Fraser declares quarterly dividend of US$0.32 per share
- West Fraser Credit Facility and Term Loan Renewals Increase Liquidity
- West Fraser: Downgrading To A Hold On Ongoing Uncertainty And Bearish EPS Revision Trends
- West Fraser Releases 2024 Sustainability Report
- Lumber futures reach over two-and-a-half-year high following Trump’s investigation
- Bank of America (NYSE:BAC) Left Out of Warren Buffett 10K - TipRanks.com
- West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
69.13 69.57
Faixa anual
68.63 102.40
- Fechamento anterior
- 69.17
- Open
- 69.13
- Bid
- 69.33
- Ask
- 69.63
- Low
- 69.13
- High
- 69.57
- Volume
- 32
- Mudança diária
- 0.23%
- Mudança mensal
- -3.61%
- Mudança de 6 meses
- -9.94%
- Mudança anual
- -28.79%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%