WFG: West Fraser Timber Co Ltd

69.33 USD 0.16 (0.23%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do WFG para hoje mudou para 0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 69.13 e o mais alto foi 69.57.

Veja a dinâmica do par de moedas West Fraser Timber Co Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

WFG Notícias

Faixa diária
69.13 69.57
Faixa anual
68.63 102.40
Fechamento anterior
69.17
Open
69.13
Bid
69.33
Ask
69.63
Low
69.13
High
69.57
Volume
32
Mudança diária
0.23%
Mudança mensal
-3.61%
Mudança de 6 meses
-9.94%
Mudança anual
-28.79%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
0.800 milh
Projeç.
0.692 milh
Prév.
0.664 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
20.5%
Projeç.
7.9%
Prév.
-1.8%
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.607 milh
Projeç.
-2.631 milh
Prév.
-9.285 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
0.177 milh
Projeç.
-0.329 milh
Prév.
-0.296 milh
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.724%