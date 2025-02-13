报价部分
货币 / WFG
回到股票

WFG: West Fraser Timber Co Ltd

69.33 USD 0.16 (0.23%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日WFG汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点69.13和高点69.57进行交易。

关注West Fraser Timber Co Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
69.13 69.57
年范围
68.63 102.40
前一天收盘价
69.17
开盘价
69.13
卖价
69.33
买价
69.63
最低价
69.13
最高价
69.57
交易量
32
日变化
0.23%
月变化
-3.61%
6个月变化
-9.94%
年变化
-28.79%
24 九月, 星期三
14:00
USD
新屋销售量
实际值
0.800 M
预测值
0.692 M
前值
0.664 M
14:00
USD
新屋销售指数月率 m/m
实际值
20.5%
预测值
7.9%
前值
-1.8%
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-0.607 M
预测值
-2.631 M
前值
-9.285 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
0.177 M
预测值
-0.329 M
前值
-0.296 M
17:00
USD
5年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.724%