WFG: West Fraser Timber Co Ltd
69.33 USD 0.16 (0.23%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WFG hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.13 bis zu einem Hoch von 69.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die West Fraser Timber Co Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
69.13 69.57
Jahresspanne
68.63 102.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 69.17
- Eröffnung
- 69.13
- Bid
- 69.33
- Ask
- 69.63
- Tief
- 69.13
- Hoch
- 69.57
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- -3.61%
- 6-Monatsänderung
- -9.94%
- Jahresänderung
- -28.79%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%