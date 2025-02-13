KurseKategorien
Währungen / WFG
WFG: West Fraser Timber Co Ltd

69.33 USD 0.16 (0.23%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WFG hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.13 bis zu einem Hoch von 69.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die West Fraser Timber Co Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
69.13 69.57
Jahresspanne
68.63 102.40
Vorheriger Schlusskurs
69.17
Eröffnung
69.13
Bid
69.33
Ask
69.63
Tief
69.13
Hoch
69.57
Volumen
32
Tagesänderung
0.23%
Monatsänderung
-3.61%
6-Monatsänderung
-9.94%
Jahresänderung
-28.79%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%