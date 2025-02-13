통화 / WFG
WFG: West Fraser Timber Co Ltd
69.33 USD 0.16 (0.23%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WFG 환율이 오늘 0.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 69.13이고 고가는 69.57이었습니다.
West Fraser Timber Co Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
69.13 69.57
년간 변동
68.63 102.40
- 이전 종가
- 69.17
- 시가
- 69.13
- Bid
- 69.33
- Ask
- 69.63
- 저가
- 69.13
- 고가
- 69.57
- 볼륨
- 32
- 일일 변동
- 0.23%
- 월 변동
- -3.61%
- 6개월 변동
- -9.94%
- 년간 변동율
- -28.79%
24 9월, 수요일
14:00
USD
- 활동
- 0.800 M
- 예측값
- 0.692 M
- 훑어보기
- 0.664 M
14:00
USD
- 활동
- 20.5%
- 예측값
- 7.9%
- 훑어보기
- -1.8%
14:30
USD
- 활동
- -0.607 M
- 예측값
- -2.631 M
- 훑어보기
- -9.285 M
14:30
USD
- 활동
- 0.177 M
- 예측값
- -0.329 M
- 훑어보기
- -0.296 M
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.724%