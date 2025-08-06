クォートセクション
通貨 / VALE
VALE: VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm

10.84 USD 0.03 (0.28%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VALEの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり10.82の安値と10.97の高値で取引されました。

VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one commダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
10.82 10.97
1年のレンジ
8.05 12.05
以前の終値
10.87
始値
10.96
買値
10.84
買値
11.14
安値
10.82
高値
10.97
出来高
15.532 K
1日の変化
-0.28%
1ヶ月の変化
6.90%
6ヶ月の変化
7.65%
1年の変化
-7.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K