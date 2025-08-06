通貨 / VALE
VALE: VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm
10.84 USD 0.03 (0.28%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VALEの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり10.82の安値と10.97の高値で取引されました。
VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one commダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VALE News
- スコシアバンク、価格戦略を評価しヴァーレ株を「セクターアウトパフォーム」に格上げ
- RBCキャピタル、Vale株に対するセクターパフォーム評価を維持、目標価格11ドルを据え置き
- Vale upgraded to ’BBB’ by S&P on improved risk controls
- 鉄鉱石価格：なぜボラティリティが15年以上で最低水準なのか？
- VALE S.A. (VALE) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Vale Stock: Staying The Course While The Cycle Works Against It (NYSE:VALE)
- Brazil's Vale reopens key mine, plans to invest $12 billion in Minas Gerais
- VALE S.A. (VALE) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Should You Invest in VALE (VALE) Based on Bullish Wall Street Views?
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- US To Stockpile Cobalt For First Time In Decades, Columbia Study Sees Risks - Sumitomo Metal Mining (OTC:SMMYY), Glencore (OTC:GLCNF), Vale (NYSE:VALE)
- Cosan: A Holding Company Running Out Of Rope (NYSE:CSAN)
- VALE S.A. (VALE) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- When Yield Meets Strategy: Vale Stock’s Rare Combination (NYSE:VALE)
- BHP and Vale offer $1.4 billion to settle UK lawsuit over Brazil dam disaster
- Here's What Key Metrics Tell Us About VALE (VALE) Q2 Earnings
- Investors Heavily Search VALE S.A. (VALE): Here is What You Need to Know
1日のレンジ
10.82 10.97
1年のレンジ
8.05 12.05
- 以前の終値
- 10.87
- 始値
- 10.96
- 買値
- 10.84
- 買値
- 11.14
- 安値
- 10.82
- 高値
- 10.97
- 出来高
- 15.532 K
- 1日の変化
- -0.28%
- 1ヶ月の変化
- 6.90%
- 6ヶ月の変化
- 7.65%
- 1年の変化
- -7.51%
