KurseKategorien
Währungen / VALE
Zurück zum Aktien

VALE: VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm

10.84 USD 0.03 (0.28%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VALE hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.82 bis zu einem Hoch von 10.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VALE News

Tagesspanne
10.82 10.97
Jahresspanne
8.05 12.05
Vorheriger Schlusskurs
10.87
Eröffnung
10.96
Bid
10.84
Ask
11.14
Tief
10.82
Hoch
10.97
Volumen
15.532 K
Tagesänderung
-0.28%
Monatsänderung
6.90%
6-Monatsänderung
7.65%
Jahresänderung
-7.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K