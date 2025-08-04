Währungen / VALE
VALE: VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm
10.84 USD 0.03 (0.28%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VALE hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.82 bis zu einem Hoch von 10.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.82 10.97
Jahresspanne
8.05 12.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.87
- Eröffnung
- 10.96
- Bid
- 10.84
- Ask
- 11.14
- Tief
- 10.82
- Hoch
- 10.97
- Volumen
- 15.532 K
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- 6.90%
- 6-Monatsänderung
- 7.65%
- Jahresänderung
- -7.51%
