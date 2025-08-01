Валюты / VALE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VALE: VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm
10.92 USD 0.09 (0.83%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VALE за сегодня изменился на 0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.76, а максимальная — 10.94.
Следите за динамикой VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VALE
- S&P повысило рейтинг Vale до ’BBB’ благодаря улучшению контроля рисков
- Vale upgraded to ’BBB’ by S&P on improved risk controls
- Цены на железную руду: почему волатильность на самом низком уровне за 15 лет?
- Iron ore prices: why is volatility at the lowest level in over 15 years?
- VALE S.A. (VALE) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Vale Stock: Staying The Course While The Cycle Works Against It (NYSE:VALE)
- Brazil's Vale reopens key mine, plans to invest $12 billion in Minas Gerais
- Brazil’s Vale reopens key mine, plans to invest $12 billion in Minas Gerais
- VALE S.A. (VALE) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Should You Invest in VALE (VALE) Based on Bullish Wall Street Views?
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- US To Stockpile Cobalt For First Time In Decades, Columbia Study Sees Risks - Sumitomo Metal Mining (OTC:SMMYY), Glencore (OTC:GLCNF), Vale (NYSE:VALE)
- US Defense Department to buy cobalt for up to $500 million
- Cosan: A Holding Company Running Out Of Rope (NYSE:CSAN)
- VALE S.A. (VALE) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- When Yield Meets Strategy: Vale Stock’s Rare Combination (NYSE:VALE)
- BHP and Vale offer $1.4 billion to settle UK lawsuit over Brazil dam disaster
- BHP, Vale offer $1.4 billion settlement in UK lawsuit over Brazil dam disaster, FT reports
- BHP, Vale offer $1.4 billion settlement in UK lawsuit over Brazil dam disaster, FT reports
- Here's What Key Metrics Tell Us About VALE (VALE) Q2 Earnings
- Investors Heavily Search VALE S.A. (VALE): Here is What You Need to Know
- Vale Q2: Better Than Expected (NYSE:VALE)
- Vale S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VALE)
- BHP, Rio Tinto shares rise as peer Vale posts smaller-than-feared Q2 profit drop
Дневной диапазон
10.76 10.94
Годовой диапазон
8.05 12.05
- Предыдущее закрытие
- 10.83
- Open
- 10.91
- Bid
- 10.92
- Ask
- 11.22
- Low
- 10.76
- High
- 10.94
- Объем
- 17.021 K
- Дневное изменение
- 0.83%
- Месячное изменение
- 7.69%
- 6-месячное изменение
- 8.44%
- Годовое изменение
- -6.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.