VALE: VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm
10.87 USD 0.03 (0.28%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VALE 환율이 오늘 0.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.81이고 고가는 10.92이었습니다.
VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VALE News
- 스코샤銀, Vale 투자의견 ’시장수익률 상회’로 상향
- 발레 주식에 대한 RBC 캐피털, ’섹터 퍼폼’ 등급 유지, 목표가 11달러 유지
- Vale upgraded to ’BBB’ by S&P on improved risk controls
- Hochschild Mining, 카시오 디드리히 COO 임명
- 철광석 가격: 왜 변동성이 15년 만에 최저 수준인가?
- VALE S.A. (VALE) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Vale Stock: Staying The Course While The Cycle Works Against It (NYSE:VALE)
- Brazil's Vale reopens key mine, plans to invest $12 billion in Minas Gerais
- VALE S.A. (VALE) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Should You Invest in VALE (VALE) Based on Bullish Wall Street Views?
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- US To Stockpile Cobalt For First Time In Decades, Columbia Study Sees Risks - Sumitomo Metal Mining (OTC:SMMYY), Glencore (OTC:GLCNF), Vale (NYSE:VALE)
- US Defense Department to buy cobalt for up to $500 million
- Cosan: A Holding Company Running Out Of Rope (NYSE:CSAN)
- VALE S.A. (VALE) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- When Yield Meets Strategy: Vale Stock’s Rare Combination (NYSE:VALE)
- BHP and Vale offer $1.4 billion to settle UK lawsuit over Brazil dam disaster
- BHP, Vale offer $1.4 billion settlement in UK lawsuit over Brazil dam disaster, FT reports
- Here's What Key Metrics Tell Us About VALE (VALE) Q2 Earnings
일일 변동 비율
10.81 10.92
년간 변동
8.05 12.05
- 이전 종가
- 10.84
- 시가
- 10.87
- Bid
- 10.87
- Ask
- 11.17
- 저가
- 10.81
- 고가
- 10.92
- 볼륨
- 14.310 K
- 일일 변동
- 0.28%
- 월 변동
- 7.20%
- 6개월 변동
- 7.94%
- 년간 변동율
- -7.25%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K