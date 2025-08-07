Dövizler / VALE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VALE: VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm
10.87 USD 0.03 (0.28%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VALE fiyatı bugün 0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.81 ve Yüksek fiyatı olarak 10.92 aralığında işlem gördü.
VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VALE haberleri
- Scotiabank, Vale hissesini fiyatlandırma stratejisi nedeniyle Sektör Performansı Üstüne yükseltti
- Scotiabank upgrades Vale stock to Sector Outperform on pricing strategy
- RBC Capital, Vale hissesi için Sektör Performansı notunu ve 11 dolar hedefini korudu
- RBC Capital reiterates Sector Perform rating on Vale stock, maintains $11 target
- S&P, Vale’nin kredi notunu risk kontrollerindeki iyileşme nedeniyle ’BBB’ye yükseltti
- Vale upgraded to ’BBB’ by S&P on improved risk controls
- Hochschild Mining, Cassio Diedrich’i yeni COO olarak atadı
- Demir cevheri fiyatları: Volatilite neden 15 yılın en düşük seviyesinde?
- Iron ore prices: why is volatility at the lowest level in over 15 years?
- VALE S.A. (VALE) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Vale Stock: Staying The Course While The Cycle Works Against It (NYSE:VALE)
- Brazil's Vale reopens key mine, plans to invest $12 billion in Minas Gerais
- Brazil’s Vale reopens key mine, plans to invest $12 billion in Minas Gerais
- VALE S.A. (VALE) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Should You Invest in VALE (VALE) Based on Bullish Wall Street Views?
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- US To Stockpile Cobalt For First Time In Decades, Columbia Study Sees Risks - Sumitomo Metal Mining (OTC:SMMYY), Glencore (OTC:GLCNF), Vale (NYSE:VALE)
- US Defense Department to buy cobalt for up to $500 million
- Cosan: A Holding Company Running Out Of Rope (NYSE:CSAN)
- VALE S.A. (VALE) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- When Yield Meets Strategy: Vale Stock’s Rare Combination (NYSE:VALE)
- BHP and Vale offer $1.4 billion to settle UK lawsuit over Brazil dam disaster
- BHP, Vale offer $1.4 billion settlement in UK lawsuit over Brazil dam disaster, FT reports
- BHP, Vale offer $1.4 billion settlement in UK lawsuit over Brazil dam disaster, FT reports
Günlük aralık
10.81 10.92
Yıllık aralık
8.05 12.05
- Önceki kapanış
- 10.84
- Açılış
- 10.87
- Satış
- 10.87
- Alış
- 11.17
- Düşük
- 10.81
- Yüksek
- 10.92
- Hacim
- 14.310 K
- Günlük değişim
- 0.28%
- Aylık değişim
- 7.20%
- 6 aylık değişim
- 7.94%
- Yıllık değişim
- -7.25%
21 Eylül, Pazar