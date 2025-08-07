Moedas / VALE
VALE: VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm
10.87 USD 0.05 (0.46%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VALE para hoje mudou para -0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.81 e o mais alto foi 11.01.
Veja a dinâmica do par de moedas VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VALE Notícias
- Scotiabank upgrades Vale stock to Sector Outperform on pricing strategy
- RBC Capital mantém recomendação Sector Perform para ações da Vale com preço-alvo de US$ 11
- S&P eleva rating da Vale para "BBB" e vê perspectiva estável
- S&P eleva rating da Vale para ’BBB’ após melhoria nos controles de risco
- Preços do minério de ferro: por que a volatilidade está no nível mais baixo em mais de 15 anos?
- Iron ore prices: why is volatility at the lowest level in over 15 years?
- Vale recebe licença para expandir produção de minério de ferro em 20 mi t ao ano
- Ibovespa avança na abertura com alívio em DIs
- VALE S.A. (VALE) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Vale Stock: Staying The Course While The Cycle Works Against It (NYSE:VALE)
- Brazil's Vale reopens key mine, plans to invest $12 billion in Minas Gerais
- VALE S.A. (VALE) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Should You Invest in VALE (VALE) Based on Bullish Wall Street Views?
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- US To Stockpile Cobalt For First Time In Decades, Columbia Study Sees Risks - Sumitomo Metal Mining (OTC:SMMYY), Glencore (OTC:GLCNF), Vale (NYSE:VALE)
- US Defense Department to buy cobalt for up to $500 million
- Cosan: A Holding Company Running Out Of Rope (NYSE:CSAN)
- VALE S.A. (VALE) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- When Yield Meets Strategy: Vale Stock’s Rare Combination (NYSE:VALE)
- BHP and Vale offer $1.4 billion to settle UK lawsuit over Brazil dam disaster
Faixa diária
10.81 11.01
Faixa anual
8.05 12.05
- Fechamento anterior
- 10.92
- Open
- 10.87
- Bid
- 10.87
- Ask
- 11.17
- Low
- 10.81
- High
- 11.01
- Volume
- 18.177 K
- Mudança diária
- -0.46%
- Mudança mensal
- 7.20%
- Mudança de 6 meses
- 7.94%
- Mudança anual
- -7.25%
