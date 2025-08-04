货币 / VALE
VALE: VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm
10.92 USD 0.09 (0.83%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VALE汇率已更改0.83%。当日，交易品种以低点10.76和高点10.94进行交易。
关注VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VALE新闻
- RBC Capital维持淡水河谷股票"行业表现"评级，目标价11美元
- RBC Capital reiterates Sector Perform rating on Vale stock, maintains $11 target
- Vale upgraded to ’BBB’ by S&P on improved risk controls
- 霍奇柴尔德矿业任命Cassio Diedrich为新任首席运营官
- 铁矿石价格：为何波动性降至15年来最低水平？
- Iron ore prices: why is volatility at the lowest level in over 15 years?
- VALE S.A. (VALE) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Vale Stock: Staying The Course While The Cycle Works Against It (NYSE:VALE)
- Brazil's Vale reopens key mine, plans to invest $12 billion in Minas Gerais
- VALE S.A. (VALE) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Should You Invest in VALE (VALE) Based on Bullish Wall Street Views?
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- US To Stockpile Cobalt For First Time In Decades, Columbia Study Sees Risks - Sumitomo Metal Mining (OTC:SMMYY), Glencore (OTC:GLCNF), Vale (NYSE:VALE)
- US Defense Department to buy cobalt for up to $500 million
- Cosan: A Holding Company Running Out Of Rope (NYSE:CSAN)
- VALE S.A. (VALE) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- When Yield Meets Strategy: Vale Stock’s Rare Combination (NYSE:VALE)
- BHP and Vale offer $1.4 billion to settle UK lawsuit over Brazil dam disaster
- BHP, Vale offer $1.4 billion settlement in UK lawsuit over Brazil dam disaster, FT reports
- Here's What Key Metrics Tell Us About VALE (VALE) Q2 Earnings
- Investors Heavily Search VALE S.A. (VALE): Here is What You Need to Know
- Vale Q2: Better Than Expected (NYSE:VALE)
日范围
10.76 10.94
年范围
8.05 12.05
- 前一天收盘价
- 10.83
- 开盘价
- 10.91
- 卖价
- 10.92
- 买价
- 11.22
- 最低价
- 10.76
- 最高价
- 10.94
- 交易量
- 17.021 K
- 日变化
- 0.83%
- 月变化
- 7.69%
- 6个月变化
- 8.44%
- 年变化
- -6.83%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值