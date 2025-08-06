Devises / VALE
VALE: VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm
10.87 USD 0.03 (0.28%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VALE a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.81 et à un maximum de 10.92.
Suivez la dynamique VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VALE Nouvelles
- Scotiabank relève Vale à Surperformance Sectorielle grâce à sa stratégie de prix
- RBC Capital maintient sa note Sector Perform sur l’action Vale avec un objectif de 11 USD
- Vale relevée à ’BBB’ par S&P grâce à l’amélioration des contrôles de risques
- Prix du minerai de fer : pourquoi la volatilité est-elle au plus bas depuis 15 ans ?
- VALE S.A. (VALE) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Vale Stock: Staying The Course While The Cycle Works Against It (NYSE:VALE)
- Brazil's Vale reopens key mine, plans to invest $12 billion in Minas Gerais
- VALE S.A. (VALE) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Should You Invest in VALE (VALE) Based on Bullish Wall Street Views?
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- US To Stockpile Cobalt For First Time In Decades, Columbia Study Sees Risks - Sumitomo Metal Mining (OTC:SMMYY), Glencore (OTC:GLCNF), Vale (NYSE:VALE)
- US Defense Department to buy cobalt for up to $500 million
- Cosan: A Holding Company Running Out Of Rope (NYSE:CSAN)
- VALE S.A. (VALE) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- When Yield Meets Strategy: Vale Stock’s Rare Combination (NYSE:VALE)
- BHP and Vale offer $1.4 billion to settle UK lawsuit over Brazil dam disaster
- BHP, Vale offer $1.4 billion settlement in UK lawsuit over Brazil dam disaster, FT reports
- Here's What Key Metrics Tell Us About VALE (VALE) Q2 Earnings
Range quotidien
10.81 10.92
Range Annuel
8.05 12.05
- Clôture Précédente
- 10.84
- Ouverture
- 10.87
- Bid
- 10.87
- Ask
- 11.17
- Plus Bas
- 10.81
- Plus Haut
- 10.92
- Volume
- 14.310 K
- Changement quotidien
- 0.28%
- Changement Mensuel
- 7.20%
- Changement à 6 Mois
- 7.94%
- Changement Annuel
- -7.25%
