Divisas / VALE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VALE: VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm
10.87 USD 0.05 (0.46%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VALE de hoy ha cambiado un -0.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.81, mientras que el máximo ha alcanzado 11.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one comm. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VALE News
- La bolsa de São Paulo sube 1,06 % en la antesala a la decisión sobre los tipos de interés
- RBC Capital reitera calificación Sector Perform para Vale, mantiene objetivo de $11
- RBC Capital reitera calificación de Sector Perform para acciones de Vale, mantiene objetivo de $11
- RBC Capital reiterates Sector Perform rating on Vale stock, maintains $11 target
- La bolsa de São Paulo sube y renueva máxima histórica, impulsada por las materias primas
- S&P eleva calificación de Vale a ’BBB’ por mejoras en controles de riesgo
- Vale upgraded to ’BBB’ by S&P on improved risk controls
- La bolsa de São Paulo sube un 0,90 % ante una posible rebaja de los tipos en EE. UU.
- Precios del mineral de hierro: ¿Por qué la volatilidad está en mínimos de 15 años?
- Precios del mineral de hierro: ¿por qué la volatilidad está en su nivel más bajo en más de 15 años?
- Iron ore prices: why is volatility at the lowest level in over 15 years?
- La bolsa de São Paulo sube y registra marca histórica en el día D del juicio a Bolsonaro
- VALE S.A. (VALE) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Bolsa de São Paulo sube por primera vez en la semana, con sus principales valores en verde
- La Bolsa de São Paulo cae un 0,12 % atenta a la condena del expresidente Jair Bolsonaro
- La bolsa de São Paulo cae 0,59 % en la previa a la fase final del juicio contra Bolsonaro
- La bolsa de São Paulo sube un 1,17 % y alcanza un nuevo récord
- Vale Stock: Staying The Course While The Cycle Works Against It (NYSE:VALE)
- Brazil's Vale reopens key mine, plans to invest $12 billion in Minas Gerais
- Brazil’s Vale reopens key mine, plans to invest $12 billion in Minas Gerais
- VALE S.A. (VALE) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Should You Invest in VALE (VALE) Based on Bullish Wall Street Views?
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- US To Stockpile Cobalt For First Time In Decades, Columbia Study Sees Risks - Sumitomo Metal Mining (OTC:SMMYY), Glencore (OTC:GLCNF), Vale (NYSE:VALE)
Rango diario
10.81 11.01
Rango anual
8.05 12.05
- Cierres anteriores
- 10.92
- Open
- 10.87
- Bid
- 10.87
- Ask
- 11.17
- Low
- 10.81
- High
- 11.01
- Volumen
- 18.177 K
- Cambio diario
- -0.46%
- Cambio mensual
- 7.20%
- Cambio a 6 meses
- 7.94%
- Cambio anual
- -7.25%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B