クォートセクション
通貨 / ROKU
株に戻る

ROKU: Roku Inc - Class A

99.16 USD 0.82 (0.83%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ROKUの今日の為替レートは、0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり97.87の安値と100.73の高値で取引されました。

Roku Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ROKU News

1日のレンジ
97.87 100.73
1年のレンジ
52.48 104.96
以前の終値
98.34
始値
99.76
買値
99.16
買値
99.46
安値
97.87
高値
100.73
出来高
5.572 K
1日の変化
0.83%
1ヶ月の変化
5.38%
6ヶ月の変化
39.90%
1年の変化
30.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K