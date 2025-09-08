通貨 / ROKU
ROKU: Roku Inc - Class A
99.16 USD 0.82 (0.83%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ROKUの今日の為替レートは、0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり97.87の安値と100.73の高値で取引されました。
Roku Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
97.87 100.73
1年のレンジ
52.48 104.96
- 以前の終値
- 98.34
- 始値
- 99.76
- 買値
- 99.16
- 買値
- 99.46
- 安値
- 97.87
- 高値
- 100.73
- 出来高
- 5.572 K
- 1日の変化
- 0.83%
- 1ヶ月の変化
- 5.38%
- 6ヶ月の変化
- 39.90%
- 1年の変化
- 30.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K