ROKU: Roku Inc - Class A
101.78 USD 2.62 (2.64%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ROKU 환율이 오늘 2.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 98.61이고 고가는 101.94이었습니다.
Roku Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ROKU News
- Cathie Wood Snaps Up $49 Million in This Little-Known Sports Company
- 캐시 우드의 ARK ETF, 브레라 홀딩스 집중, 로쿠 매도
- Cathie Wood’s ARK ETF focuses on Brera Holdings and offloads Roku stock
- Must-Watch Streaming Stocks Poised to Gain From Content Boom
- Is It Worth Investing in Roku (ROKU) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- 캐시 우드의 ARK ETF, CRSP, BEAM 주식 매수에 집중
- 캐시 우드의 ARK ETF, AMD 매수 및 Tempus 주식 매도
- ROKU Appreciates 26.3% YTD: Three Key Reasons to Hold the Stock Now
- Could Roku Stock Go Parabolic by 2026?
- 넷플릭스, 콘텐츠 우려 속 ’시장수익률 상회’ 유지
- Bernstein reiterates Netflix stock rating at Outperform amid content concerns
- Roku Stock Analysis: Buy or Sell?
- If You Buy Roku Stock With $10,000 in 2025, Will You Become a Millionaire?
- Here's Why Roku (ROKU) is a Strong Momentum Stock
- 2 Cathie Wood Stocks to Buy and Hold for 10 Years
- The Trade Desk stock holds steady as Jefferies notes Amazon’s expanding partnerships
- Roku's Growth Story in 1 Clear Chart
- Roku (ROKU) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Roku, Inc. (ROKU) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- My 3 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Can Sports Engagement Emerge as ROKU's Next Pillar for Revenue Growth?
- Benchmark reiterates Buy rating on Roku stock, maintains $130 price target
- Roku stock shows SMB growth potential, Piper Sandler maintains Neutral
일일 변동 비율
98.61 101.94
년간 변동
52.48 104.96
- 이전 종가
- 99.16
- 시가
- 98.81
- Bid
- 101.78
- Ask
- 102.08
- 저가
- 98.61
- 고가
- 101.94
- 볼륨
- 9.564 K
- 일일 변동
- 2.64%
- 월 변동
- 8.16%
- 6개월 변동
- 43.59%
- 년간 변동율
- 34.42%
