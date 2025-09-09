Devises / ROKU
ROKU: Roku Inc - Class A
101.78 USD 2.62 (2.64%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ROKU a changé de 2.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 98.61 et à un maximum de 101.94.
Suivez la dynamique Roku Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
98.61 101.94
Range Annuel
52.48 104.96
20 septembre, samedi