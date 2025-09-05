Валюты / ROKU
ROKU: Roku Inc - Class A
97.91 USD 3.98 (4.24%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ROKU за сегодня изменился на 4.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.35, а максимальная — 98.42.
Следите за динамикой Roku Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
95.35 98.42
Годовой диапазон
52.48 104.96
- Предыдущее закрытие
- 93.93
- Open
- 95.75
- Bid
- 97.91
- Ask
- 98.21
- Low
- 95.35
- High
- 98.42
- Объем
- 10.995 K
- Дневное изменение
- 4.24%
- Месячное изменение
- 4.05%
- 6-месячное изменение
- 38.13%
- Годовое изменение
- 29.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.