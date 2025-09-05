КотировкиРазделы
ROKU
ROKU: Roku Inc - Class A

97.91 USD 3.98 (4.24%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ROKU за сегодня изменился на 4.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.35, а максимальная — 98.42.

Следите за динамикой Roku Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
95.35 98.42
Годовой диапазон
52.48 104.96
Предыдущее закрытие
93.93
Open
95.75
Bid
97.91
Ask
98.21
Low
95.35
High
98.42
Объем
10.995 K
Дневное изменение
4.24%
Месячное изменение
4.05%
6-месячное изменение
38.13%
Годовое изменение
29.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.