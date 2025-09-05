货币 / ROKU
ROKU: Roku Inc - Class A
97.91 USD 3.98 (4.24%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ROKU汇率已更改4.24%。当日，交易品种以低点95.35和高点98.42进行交易。
关注Roku Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ROKU新闻
- 凯茜·伍德的ARK ETF买入AMD并卖出Tempus股票
- ROKU Appreciates 26.3% YTD: Three Key Reasons to Hold the Stock Now
- Could Roku Stock Go Parabolic by 2026?
- Bernstein reiterates Netflix stock rating at Outperform amid content concerns
- Roku Stock Analysis: Buy or Sell?
- If You Buy Roku Stock With $10,000 in 2025, Will You Become a Millionaire?
- Here's Why Roku (ROKU) is a Strong Momentum Stock
- 2 Cathie Wood Stocks to Buy and Hold for 10 Years
- The Trade Desk stock holds steady as Jefferies notes Amazon’s expanding partnerships
- Roku's Growth Story in 1 Clear Chart
- Roku (ROKU) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Roku, Inc. (ROKU) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- My 3 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Can Sports Engagement Emerge as ROKU's Next Pillar for Revenue Growth?
- Benchmark reiterates Buy rating on Roku stock, maintains $130 price target
- Roku stock shows SMB growth potential, Piper Sandler maintains Neutral
- Cathie Wood’s ARK buys Bitmine and Bullish, sells Roku and DraftKings stock
- Roku stock price target raised to $145 from $110 at Citizens JMP
- Tesla App Surge Hailed By Cathie Wood As Ark's Flagship Fund Bets Nearly $811 Million On Elon Musk's Futuristic Vision - Apple (NASDAQ:AAPL), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- BMNR, BLSH: Cathie Wood Bets $23M on Crypto Stocks, Trims Stakes in Roku, DraftKings, and Teradyne - TipRanks.com
- 3 No-Brainer Growth Stocks to Buy With $100 Right Now
- Cathie Wood Loads Up Figma After 20% Stock Crash
- What's Going On With Roku Stock Friday? - Roku (NASDAQ:ROKU)
日范围
95.35 98.42
年范围
52.48 104.96
- 前一天收盘价
- 93.93
- 开盘价
- 95.75
- 卖价
- 97.91
- 买价
- 98.21
- 最低价
- 95.35
- 最高价
- 98.42
- 交易量
- 10.995 K
- 日变化
- 4.24%
- 月变化
- 4.05%
- 6个月变化
- 38.13%
- 年变化
- 29.31%
