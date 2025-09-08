FiyatlarBölümler
ROKU
ROKU: Roku Inc - Class A

101.78 USD 2.62 (2.64%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ROKU fiyatı bugün 2.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 98.61 ve Yüksek fiyatı olarak 101.94 aralığında işlem gördü.

Roku Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
98.61 101.94
Yıllık aralık
52.48 104.96
Önceki kapanış
99.16
Açılış
98.81
Satış
101.78
Alış
102.08
Düşük
98.61
Yüksek
101.94
Hacim
9.564 K
Günlük değişim
2.64%
Aylık değişim
8.16%
6 aylık değişim
43.59%
Yıllık değişim
34.42%
