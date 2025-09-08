Währungen / ROKU
ROKU: Roku Inc - Class A
99.16 USD 0.82 (0.83%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ROKU hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 97.87 bis zu einem Hoch von 100.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Roku Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ROKU News
Tagesspanne
97.87 100.73
Jahresspanne
52.48 104.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 98.34
- Eröffnung
- 99.76
- Bid
- 99.16
- Ask
- 99.46
- Tief
- 97.87
- Hoch
- 100.73
- Volumen
- 5.572 K
- Tagesänderung
- 0.83%
- Monatsänderung
- 5.38%
- 6-Monatsänderung
- 39.90%
- Jahresänderung
- 30.96%
