ROKU: Roku Inc - Class A

99.16 USD 0.82 (0.83%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ROKU hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 97.87 bis zu einem Hoch von 100.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die Roku Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
97.87 100.73
Jahresspanne
52.48 104.96
Vorheriger Schlusskurs
98.34
Eröffnung
99.76
Bid
99.16
Ask
99.46
Tief
97.87
Hoch
100.73
Volumen
5.572 K
Tagesänderung
0.83%
Monatsänderung
5.38%
6-Monatsänderung
39.90%
Jahresänderung
30.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K