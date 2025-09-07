Divisas / ROKU
ROKU: Roku Inc - Class A
98.34 USD 0.43 (0.44%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ROKU de hoy ha cambiado un 0.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 96.92, mientras que el máximo ha alcanzado 99.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Roku Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
96.92 99.92
Rango anual
52.48 104.96
- Cierres anteriores
- 97.91
- Open
- 97.40
- Bid
- 98.34
- Ask
- 98.64
- Low
- 96.92
- High
- 99.92
- Volumen
- 7.815 K
- Cambio diario
- 0.44%
- Cambio mensual
- 4.51%
- Cambio a 6 meses
- 38.74%
- Cambio anual
- 29.87%
