Moedas / ROKU
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ROKU: Roku Inc - Class A
98.67 USD 0.33 (0.34%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ROKU para hoje mudou para 0.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 97.87 e o mais alto foi 100.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Roku Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ROKU Notícias
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- ETF da Cathie Wood foca em compras de ações CRSP e BEAM
- ETFs da ARK de Cathie Wood compram AMD e vendem ações da Tempus
- ROKU Appreciates 26.3% YTD: Three Key Reasons to Hold the Stock Now
- Could Roku Stock Go Parabolic by 2026?
- Bernstein reiterates Netflix stock rating at Outperform amid content concerns
- Roku Stock Analysis: Buy or Sell?
- If You Buy Roku Stock With $10,000 in 2025, Will You Become a Millionaire?
- Here's Why Roku (ROKU) is a Strong Momentum Stock
- 2 Cathie Wood Stocks to Buy and Hold for 10 Years
- The Trade Desk stock holds steady as Jefferies notes Amazon’s expanding partnerships
- Roku's Growth Story in 1 Clear Chart
- Roku (ROKU) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Roku, Inc. (ROKU) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- My 3 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Can Sports Engagement Emerge as ROKU's Next Pillar for Revenue Growth?
- Benchmark reiterates Buy rating on Roku stock, maintains $130 price target
- Roku stock shows SMB growth potential, Piper Sandler maintains Neutral
- Cathie Wood’s ARK buys Bitmine and Bullish, sells Roku and DraftKings stock
- Roku stock price target raised to $145 from $110 at Citizens JMP
- Tesla App Surge Hailed By Cathie Wood As Ark's Flagship Fund Bets Nearly $811 Million On Elon Musk's Futuristic Vision - Apple (NASDAQ:AAPL), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- BMNR, BLSH: Cathie Wood Bets $23M on Crypto Stocks, Trims Stakes in Roku, DraftKings, and Teradyne - TipRanks.com
- 3 No-Brainer Growth Stocks to Buy With $100 Right Now
Faixa diária
97.87 100.73
Faixa anual
52.48 104.96
- Fechamento anterior
- 98.34
- Open
- 99.76
- Bid
- 98.67
- Ask
- 98.97
- Low
- 97.87
- High
- 100.73
- Volume
- 477
- Mudança diária
- 0.34%
- Mudança mensal
- 4.86%
- Mudança de 6 meses
- 39.21%
- Mudança anual
- 30.31%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh