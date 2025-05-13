クォートセクション
通貨 / MAXN
株に戻る

MAXN: Maxeon Solar Technologies Ltd

3.73 USD 0.07 (1.84%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MAXNの今日の為替レートは、-1.84%変化しました。日中、通貨は1あたり3.67の安値と3.83の高値で取引されました。

Maxeon Solar Technologies Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MAXN News

1日のレンジ
3.67 3.83
1年のレンジ
2.49 14.49
以前の終値
3.80
始値
3.79
買値
3.73
買値
4.03
安値
3.67
高値
3.83
出来高
170
1日の変化
-1.84%
1ヶ月の変化
4.19%
6ヶ月の変化
20.71%
1年の変化
-62.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K