通貨 / MAXN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MAXN: Maxeon Solar Technologies Ltd
3.73 USD 0.07 (1.84%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MAXNの今日の為替レートは、-1.84%変化しました。日中、通貨は1あたり3.67の安値と3.83の高値で取引されました。
Maxeon Solar Technologies Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAXN News
- Maxeon Solar Technologies earnings missed by $1.89, revenue was in line with estimates
- Maxeon Solar Technologies schedules annual shareholder meeting for August 29
- Maxeon Solar Technologies names Kevin Wang as new chairman of the board
- Maxeon Solar’s 82% surge validates Investing.com’s Fair Value analysis
- Payrolls And Job Openings In Focus, With Constellation Brands Set To Report Earnings
- Solar Stocks Explode Higher After Surprise Tax Credit Revival Talks
- Sunrun, SolarEdge Soar After Senate Pushes Back on Tax Credit Cuts
- Senate Pushback Lifts Sunrun and SolarEdge Shares
- Solar Stocks Crater as Trump’s New Tax Bill Advances - TipRanks.com
- Solar stocks plummet after Trump's tax bill advances in US House
- First Solar Soars On Tax Credit Compromise
1日のレンジ
3.67 3.83
1年のレンジ
2.49 14.49
- 以前の終値
- 3.80
- 始値
- 3.79
- 買値
- 3.73
- 買値
- 4.03
- 安値
- 3.67
- 高値
- 3.83
- 出来高
- 170
- 1日の変化
- -1.84%
- 1ヶ月の変化
- 4.19%
- 6ヶ月の変化
- 20.71%
- 1年の変化
- -62.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K