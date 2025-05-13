Moedas / MAXN
MAXN: Maxeon Solar Technologies Ltd
3.73 USD 0.07 (1.84%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MAXN para hoje mudou para -1.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.67 e o mais alto foi 3.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Maxeon Solar Technologies Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MAXN Notícias
Faixa diária
3.67 3.83
Faixa anual
2.49 14.49
- Fechamento anterior
- 3.80
- Open
- 3.79
- Bid
- 3.73
- Ask
- 4.03
- Low
- 3.67
- High
- 3.83
- Volume
- 131
- Mudança diária
- -1.84%
- Mudança mensal
- 4.19%
- Mudança de 6 meses
- 20.71%
- Mudança anual
- -62.70%
