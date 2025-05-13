QuotazioniSezioni
MAXN: Maxeon Solar Technologies Ltd

3.71 USD 0.02 (0.54%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MAXN ha avuto una variazione del -0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.68 e ad un massimo di 3.80.

Segui le dinamiche di Maxeon Solar Technologies Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.68 3.80
Intervallo Annuale
2.49 14.49
Chiusura Precedente
3.73
Apertura
3.73
Bid
3.71
Ask
4.01
Minimo
3.68
Massimo
3.80
Volume
99
Variazione giornaliera
-0.54%
Variazione Mensile
3.63%
Variazione Semestrale
20.06%
Variazione Annuale
-62.90%
21 settembre, domenica