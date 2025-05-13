Valute / MAXN
MAXN: Maxeon Solar Technologies Ltd
3.71 USD 0.02 (0.54%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MAXN ha avuto una variazione del -0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.68 e ad un massimo di 3.80.
Segui le dinamiche di Maxeon Solar Technologies Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MAXN News
- Maxeon Solar Technologies earnings missed by $1.89, revenue was in line with estimates
- Maxeon Solar Technologies schedules annual shareholder meeting for August 29
- Maxeon Solar Technologies names Kevin Wang as new chairman of the board
- Maxeon Solar’s 82% surge validates Investing.com’s Fair Value analysis
- Payrolls And Job Openings In Focus, With Constellation Brands Set To Report Earnings
- Solar Stocks Explode Higher After Surprise Tax Credit Revival Talks
- Sunrun, SolarEdge Soar After Senate Pushes Back on Tax Credit Cuts
- Senate Pushback Lifts Sunrun and SolarEdge Shares
- Solar Stocks Crater as Trump’s New Tax Bill Advances - TipRanks.com
- Solar stocks plummet after Trump's tax bill advances in US House
- First Solar Soars On Tax Credit Compromise
Intervallo Giornaliero
3.68 3.80
Intervallo Annuale
2.49 14.49
- Chiusura Precedente
- 3.73
- Apertura
- 3.73
- Bid
- 3.71
- Ask
- 4.01
- Minimo
- 3.68
- Massimo
- 3.80
- Volume
- 99
- Variazione giornaliera
- -0.54%
- Variazione Mensile
- 3.63%
- Variazione Semestrale
- 20.06%
- Variazione Annuale
- -62.90%
21 settembre, domenica