MAXN: Maxeon Solar Technologies Ltd
3.95 USD 0.10 (2.47%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MAXN за сегодня изменился на -2.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.90, а максимальная — 4.12.
Следите за динамикой Maxeon Solar Technologies Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MAXN
- Maxeon Solar Technologies earnings missed by $1.89, revenue was in line with estimates
- Maxeon Solar Technologies schedules annual shareholder meeting for August 29
- Maxeon Solar Technologies names Kevin Wang as new chairman of the board
- Maxeon Solar’s 82% surge validates Investing.com’s Fair Value analysis
- Payrolls And Job Openings In Focus, With Constellation Brands Set To Report Earnings
- Solar Stocks Explode Higher After Surprise Tax Credit Revival Talks
- Sunrun, SolarEdge Soar After Senate Pushes Back on Tax Credit Cuts
- Senate Pushback Lifts Sunrun and SolarEdge Shares
- Solar Stocks Crater as Trump’s New Tax Bill Advances - TipRanks.com
- Solar stocks plummet after Trump's tax bill advances in US House
- First Solar Soars On Tax Credit Compromise
Дневной диапазон
3.90 4.12
Годовой диапазон
2.49 14.49
- Предыдущее закрытие
- 4.05
- Open
- 4.02
- Bid
- 3.95
- Ask
- 4.25
- Low
- 3.90
- High
- 4.12
- Объем
- 214
- Дневное изменение
- -2.47%
- Месячное изменение
- 10.34%
- 6-месячное изменение
- 27.83%
- Годовое изменение
- -60.50%
