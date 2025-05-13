КотировкиРазделы
Валюты / MAXN
MAXN: Maxeon Solar Technologies Ltd

3.95 USD 0.10 (2.47%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MAXN за сегодня изменился на -2.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.90, а максимальная — 4.12.

Следите за динамикой Maxeon Solar Technologies Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
3.90 4.12
Годовой диапазон
2.49 14.49
Предыдущее закрытие
4.05
Open
4.02
Bid
3.95
Ask
4.25
Low
3.90
High
4.12
Объем
214
Дневное изменение
-2.47%
Месячное изменение
10.34%
6-месячное изменение
27.83%
Годовое изменение
-60.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.