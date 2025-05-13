Währungen / MAXN
MAXN: Maxeon Solar Technologies Ltd
3.77 USD 0.04 (1.07%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MAXN hat sich für heute um 1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.72 bis zu einem Hoch von 3.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Maxeon Solar Technologies Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.72 3.80
Jahresspanne
2.49 14.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.73
- Eröffnung
- 3.73
- Bid
- 3.77
- Ask
- 4.07
- Tief
- 3.72
- Hoch
- 3.80
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- 1.07%
- Monatsänderung
- 5.31%
- 6-Monatsänderung
- 22.01%
- Jahresänderung
- -62.30%
