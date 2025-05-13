통화 / MAXN
MAXN: Maxeon Solar Technologies Ltd
3.71 USD 0.02 (0.54%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MAXN 환율이 오늘 -0.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.68이고 고가는 3.80이었습니다.
Maxeon Solar Technologies Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MAXN News
- Maxeon Solar Technologies earnings missed by $1.89, revenue was in line with estimates
- Maxeon Solar Technologies schedules annual shareholder meeting for August 29
- Maxeon Solar Technologies names Kevin Wang as new chairman of the board
- Maxeon Solar’s 82% surge validates Investing.com’s Fair Value analysis
- Payrolls And Job Openings In Focus, With Constellation Brands Set To Report Earnings
- Solar Stocks Explode Higher After Surprise Tax Credit Revival Talks
- Sunrun, SolarEdge Soar After Senate Pushes Back on Tax Credit Cuts
- Senate Pushback Lifts Sunrun and SolarEdge Shares
- Solar Stocks Crater as Trump’s New Tax Bill Advances - TipRanks.com
- Solar stocks plummet after Trump's tax bill advances in US House
- First Solar Soars On Tax Credit Compromise
일일 변동 비율
3.68 3.80
년간 변동
2.49 14.49
- 이전 종가
- 3.73
- 시가
- 3.73
- Bid
- 3.71
- Ask
- 4.01
- 저가
- 3.68
- 고가
- 3.80
- 볼륨
- 99
- 일일 변동
- -0.54%
- 월 변동
- 3.63%
- 6개월 변동
- 20.06%
- 년간 변동율
- -62.90%
20 9월, 토요일