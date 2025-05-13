货币 / MAXN
MAXN: Maxeon Solar Technologies Ltd
3.95 USD 0.10 (2.47%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MAXN汇率已更改-2.47%。当日，交易品种以低点3.90和高点4.12进行交易。
关注Maxeon Solar Technologies Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MAXN新闻
- Maxeon Solar Technologies earnings missed by $1.89, revenue was in line with estimates
- Maxeon Solar Technologies schedules annual shareholder meeting for August 29
- Maxeon Solar Technologies names Kevin Wang as new chairman of the board
- Maxeon Solar’s 82% surge validates Investing.com’s Fair Value analysis
- Payrolls And Job Openings In Focus, With Constellation Brands Set To Report Earnings
- Solar Stocks Explode Higher After Surprise Tax Credit Revival Talks
- Sunrun, SolarEdge Soar After Senate Pushes Back on Tax Credit Cuts
- Senate Pushback Lifts Sunrun and SolarEdge Shares
- Solar Stocks Crater as Trump’s New Tax Bill Advances - TipRanks.com
- Solar stocks plummet after Trump's tax bill advances in US House
- First Solar Soars On Tax Credit Compromise
日范围
3.90 4.12
年范围
2.49 14.49
- 前一天收盘价
- 4.05
- 开盘价
- 4.02
- 卖价
- 3.95
- 买价
- 4.25
- 最低价
- 3.90
- 最高价
- 4.12
- 交易量
- 214
- 日变化
- -2.47%
- 月变化
- 10.34%
- 6个月变化
- 27.83%
- 年变化
- -60.50%
