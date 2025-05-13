FiyatlarBölümler
Dövizler / MAXN
Geri dön - Hisse senetleri

MAXN: Maxeon Solar Technologies Ltd

3.71 USD 0.02 (0.54%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MAXN fiyatı bugün -0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.68 ve Yüksek fiyatı olarak 3.80 aralığında işlem gördü.

Maxeon Solar Technologies Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MAXN haberleri

Günlük aralık
3.68 3.80
Yıllık aralık
2.49 14.49
Önceki kapanış
3.73
Açılış
3.73
Satış
3.71
Alış
4.01
Düşük
3.68
Yüksek
3.80
Hacim
99
Günlük değişim
-0.54%
Aylık değişim
3.63%
6 aylık değişim
20.06%
Yıllık değişim
-62.90%
21 Eylül, Pazar