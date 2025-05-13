Divisas / MAXN
MAXN: Maxeon Solar Technologies Ltd
3.80 USD 0.15 (3.80%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MAXN de hoy ha cambiado un -3.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.77, mientras que el máximo ha alcanzado 4.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Maxeon Solar Technologies Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MAXN News
- Maxeon Solar Technologies earnings missed by $1.89, revenue was in line with estimates
- Maxeon Solar Technologies schedules annual shareholder meeting for August 29
- Maxeon Solar Technologies names Kevin Wang as new chairman of the board
- Maxeon Solar’s 82% surge validates Investing.com’s Fair Value analysis
- Payrolls And Job Openings In Focus, With Constellation Brands Set To Report Earnings
- Solar Stocks Explode Higher After Surprise Tax Credit Revival Talks
- Sunrun, SolarEdge Soar After Senate Pushes Back on Tax Credit Cuts
- Senate Pushback Lifts Sunrun and SolarEdge Shares
- Solar Stocks Crater as Trump’s New Tax Bill Advances - TipRanks.com
- Solar stocks plummet after Trump's tax bill advances in US House
- First Solar Soars On Tax Credit Compromise
Rango diario
3.77 4.08
Rango anual
2.49 14.49
- Cierres anteriores
- 3.95
- Open
- 4.01
- Bid
- 3.80
- Ask
- 4.10
- Low
- 3.77
- High
- 4.08
- Volumen
- 195
- Cambio diario
- -3.80%
- Cambio mensual
- 6.15%
- Cambio a 6 meses
- 22.98%
- Cambio anual
- -62.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B