MAXN: Maxeon Solar Technologies Ltd
3.71 USD 0.02 (0.54%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MAXN a changé de -0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.68 et à un maximum de 3.80.
Suivez la dynamique Maxeon Solar Technologies Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MAXN Nouvelles
- Maxeon Solar Technologies earnings missed by $1.89, revenue was in line with estimates
- Maxeon Solar Technologies schedules annual shareholder meeting for August 29
- Maxeon Solar Technologies names Kevin Wang as new chairman of the board
- Maxeon Solar’s 82% surge validates Investing.com’s Fair Value analysis
- Payrolls And Job Openings In Focus, With Constellation Brands Set To Report Earnings
- Solar Stocks Explode Higher After Surprise Tax Credit Revival Talks
- Sunrun, SolarEdge Soar After Senate Pushes Back on Tax Credit Cuts
- Senate Pushback Lifts Sunrun and SolarEdge Shares
- Solar Stocks Crater as Trump’s New Tax Bill Advances - TipRanks.com
- Solar stocks plummet after Trump's tax bill advances in US House
- First Solar Soars On Tax Credit Compromise
Range quotidien
3.68 3.80
Range Annuel
2.49 14.49
- Clôture Précédente
- 3.73
- Ouverture
- 3.73
- Bid
- 3.71
- Ask
- 4.01
- Plus Bas
- 3.68
- Plus Haut
- 3.80
- Volume
- 99
- Changement quotidien
- -0.54%
- Changement Mensuel
- 3.63%
- Changement à 6 Mois
- 20.06%
- Changement Annuel
- -62.90%
20 septembre, samedi