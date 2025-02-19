通貨 / JOE
JOE: St. Joe Company (The)
52.23 USD 0.77 (1.50%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JOEの今日の為替レートは、1.50%変化しました。日中、通貨は1あたり51.14の安値と52.53の高値で取引されました。
St. Joe Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
51.14 52.53
1年のレンジ
40.19 60.36
- 以前の終値
- 51.46
- 始値
- 51.14
- 買値
- 52.23
- 買値
- 52.53
- 安値
- 51.14
- 高値
- 52.53
- 出来高
- 322
- 1日の変化
- 1.50%
- 1ヶ月の変化
- 4.36%
- 6ヶ月の変化
- 10.47%
- 1年の変化
- -10.10%
