通貨 / JOE
JOE: St. Joe Company (The)

52.23 USD 0.77 (1.50%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JOEの今日の為替レートは、1.50%変化しました。日中、通貨は1あたり51.14の安値と52.53の高値で取引されました。

St. Joe Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
51.14 52.53
1年のレンジ
40.19 60.36
以前の終値
51.46
始値
51.14
買値
52.23
買値
52.53
安値
51.14
高値
52.53
出来高
322
1日の変化
1.50%
1ヶ月の変化
4.36%
6ヶ月の変化
10.47%
1年の変化
-10.10%
