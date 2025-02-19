货币 / JOE
JOE: St. Joe Company (The)
52.62 USD 0.97 (1.88%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JOE汇率已更改1.88%。当日，交易品种以低点52.09和高点52.86进行交易。
关注St. Joe Company (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
52.09 52.86
年范围
40.19 60.36
- 前一天收盘价
- 51.65
- 开盘价
- 52.10
- 卖价
- 52.62
- 买价
- 52.92
- 最低价
- 52.09
- 最高价
- 52.86
- 交易量
- 62
- 日变化
- 1.88%
- 月变化
- 5.13%
- 6个月变化
- 11.29%
- 年变化
- -9.43%
