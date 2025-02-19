FiyatlarBölümler
Dövizler / JOE
JOE: St. Joe Company (The)

50.57 USD 1.66 (3.18%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JOE fiyatı bugün -3.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.55 ve Yüksek fiyatı olarak 52.36 aralığında işlem gördü.

St. Joe Company (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
50.55 52.36
Yıllık aralık
40.19 60.36
Önceki kapanış
52.23
Açılış
52.36
Satış
50.57
Alış
50.87
Düşük
50.55
Yüksek
52.36
Hacim
301
Günlük değişim
-3.18%
Aylık değişim
1.04%
6 aylık değişim
6.96%
Yıllık değişim
-12.96%
