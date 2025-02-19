Divisas / JOE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
JOE: St. Joe Company (The)
51.46 USD 0.19 (0.37%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JOE de hoy ha cambiado un -0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.43, mientras que el máximo ha alcanzado 53.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas St. Joe Company (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JOE News
- Tracking Bruce Berkowitz's Fairholme Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:FAIRX)
- Fairholme funds sells St Joe Co (JOE) shares worth $1.29 million
- The Housing Bubble Is Popping
- The Praetorian Capital Fund Q2 2025 Investor Letter
- Earnings call transcript: St. Joe Q2 2025 sees 16% revenue rise
- The St. Joe Company (JOE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- M/I Homes: Cheap, But For Good Reasons (NYSE:MHO)
- General Atlantic Is Exploring US IPO of Joe & The Juice
- Latitude Margaritaville Watersound’s Latitude Town Square Debuts Additional Amenities
- Tracking Bruce Berkowitz’s Fairholme Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:FAIRX)
- Greenlight Gets A Green Light (NASDAQ:GLRE)
- The St. Joe Company Announces Plans for a Publix Super Market at Watersound ® West Bay Center Along With Additional Leasable Commercial Space
- The St. Joe Company Announces Johnnie-O as the Latest National Retail Tenant to Join Watersound ® Town Center
- The St. Joe Company Hosts 2025 Annual Meeting of Shareholders
- St. Joe: Decades Of Value Creation Ahead (NYSE:JOE)
- Tracking Bruce Berkowitz’s Fairholme Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:FAIRX)
- The St. Joe Company: Option Strategies To Make Up For Low Yield (NYSE:JOE)
- How To Prepare For Stagflation
Rango diario
51.43 53.27
Rango anual
40.19 60.36
- Cierres anteriores
- 51.65
- Open
- 52.10
- Bid
- 51.46
- Ask
- 51.76
- Low
- 51.43
- High
- 53.27
- Volumen
- 300
- Cambio diario
- -0.37%
- Cambio mensual
- 2.82%
- Cambio a 6 meses
- 8.84%
- Cambio anual
- -11.43%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B