JOE: St. Joe Company (The)
51.65 USD 0.47 (0.90%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JOE за сегодня изменился на -0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.56, а максимальная — 52.09.
Следите за динамикой St. Joe Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
51.56 52.09
Годовой диапазон
40.19 60.36
- Предыдущее закрытие
- 52.12
- Open
- 51.75
- Bid
- 51.65
- Ask
- 51.95
- Low
- 51.56
- High
- 52.09
- Объем
- 151
- Дневное изменение
- -0.90%
- Месячное изменение
- 3.20%
- 6-месячное изменение
- 9.24%
- Годовое изменение
- -11.10%
