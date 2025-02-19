КотировкиРазделы
JOE: St. Joe Company (The)

51.65 USD 0.47 (0.90%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JOE за сегодня изменился на -0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.56, а максимальная — 52.09.

Следите за динамикой St. Joe Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
51.56 52.09
Годовой диапазон
40.19 60.36
Предыдущее закрытие
52.12
Open
51.75
Bid
51.65
Ask
51.95
Low
51.56
High
52.09
Объем
151
Дневное изменение
-0.90%
Месячное изменение
3.20%
6-месячное изменение
9.24%
Годовое изменение
-11.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.