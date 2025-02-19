통화 / JOE
JOE: St. Joe Company (The)
50.57 USD 1.66 (3.18%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JOE 환율이 오늘 -3.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 50.55이고 고가는 52.36이었습니다.
St. Joe Company (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JOE News
일일 변동 비율
50.55 52.36
년간 변동
40.19 60.36
- 이전 종가
- 52.23
- 시가
- 52.36
- Bid
- 50.57
- Ask
- 50.87
- 저가
- 50.55
- 고가
- 52.36
- 볼륨
- 301
- 일일 변동
- -3.18%
- 월 변동
- 1.04%
- 6개월 변동
- 6.96%
- 년간 변동율
- -12.96%
