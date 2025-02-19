Moedas / JOE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
JOE: St. Joe Company (The)
51.85 USD 0.39 (0.76%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JOE para hoje mudou para 0.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.14 e o mais alto foi 52.53.
Veja a dinâmica do par de moedas St. Joe Company (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JOE Notícias
- Tracking Bruce Berkowitz's Fairholme Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:FAIRX)
- Fairholme funds sells St Joe Co (JOE) shares worth $1.29 million
- The Housing Bubble Is Popping
- The Praetorian Capital Fund Q2 2025 Investor Letter
- Earnings call transcript: St. Joe Q2 2025 sees 16% revenue rise
- The St. Joe Company (JOE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- M/I Homes: Cheap, But For Good Reasons (NYSE:MHO)
- General Atlantic Is Exploring US IPO of Joe & The Juice
- Latitude Margaritaville Watersound’s Latitude Town Square Debuts Additional Amenities
- Tracking Bruce Berkowitz’s Fairholme Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:FAIRX)
- Greenlight Gets A Green Light (NASDAQ:GLRE)
- The St. Joe Company Announces Plans for a Publix Super Market at Watersound ® West Bay Center Along With Additional Leasable Commercial Space
- The St. Joe Company Announces Johnnie-O as the Latest National Retail Tenant to Join Watersound ® Town Center
- The St. Joe Company Hosts 2025 Annual Meeting of Shareholders
- St. Joe: Decades Of Value Creation Ahead (NYSE:JOE)
- Tracking Bruce Berkowitz’s Fairholme Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:FAIRX)
- The St. Joe Company: Option Strategies To Make Up For Low Yield (NYSE:JOE)
- How To Prepare For Stagflation
Faixa diária
51.14 52.53
Faixa anual
40.19 60.36
- Fechamento anterior
- 51.46
- Open
- 51.14
- Bid
- 51.85
- Ask
- 52.15
- Low
- 51.14
- High
- 52.53
- Volume
- 15
- Mudança diária
- 0.76%
- Mudança mensal
- 3.60%
- Mudança de 6 meses
- 9.67%
- Mudança anual
- -10.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh