KurseKategorien
Währungen / JOE
Zurück zum Aktien

JOE: St. Joe Company (The)

52.23 USD 0.77 (1.50%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JOE hat sich für heute um 1.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.14 bis zu einem Hoch von 52.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die St. Joe Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JOE News

Tagesspanne
51.14 52.53
Jahresspanne
40.19 60.36
Vorheriger Schlusskurs
51.46
Eröffnung
51.14
Bid
52.23
Ask
52.53
Tief
51.14
Hoch
52.53
Volumen
322
Tagesänderung
1.50%
Monatsänderung
4.36%
6-Monatsänderung
10.47%
Jahresänderung
-10.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K