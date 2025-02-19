Währungen / JOE
JOE: St. Joe Company (The)
52.23 USD 0.77 (1.50%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JOE hat sich für heute um 1.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.14 bis zu einem Hoch von 52.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die St. Joe Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JOE News
Tagesspanne
51.14 52.53
Jahresspanne
40.19 60.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.46
- Eröffnung
- 51.14
- Bid
- 52.23
- Ask
- 52.53
- Tief
- 51.14
- Hoch
- 52.53
- Volumen
- 322
- Tagesänderung
- 1.50%
- Monatsänderung
- 4.36%
- 6-Monatsänderung
- 10.47%
- Jahresänderung
- -10.10%
