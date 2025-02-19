クォートセクション
通貨 / IOSP
IOSP: Innospec Inc

82.09 USD 1.47 (1.82%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IOSPの今日の為替レートは、1.82%変化しました。日中、通貨は1あたり80.81の安値と82.72の高値で取引されました。

Innospec Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
80.81 82.72
1年のレンジ
77.58 127.57
以前の終値
80.62
始値
81.02
買値
82.09
買値
82.39
安値
80.81
高値
82.72
出来高
428
1日の変化
1.82%
1ヶ月の変化
-5.35%
6ヶ月の変化
-14.22%
1年の変化
-27.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K