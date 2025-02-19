通貨 / IOSP
IOSP: Innospec Inc
82.09 USD 1.47 (1.82%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IOSPの今日の為替レートは、1.82%変化しました。日中、通貨は1あたり80.81の安値と82.72の高値で取引されました。
Innospec Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IOSP News
- Innospec expands partnership with IJM to protect palm oil workers
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- Innospec Inc. (IOSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innospec (IOSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innospec Q2 2025 slides: Fuel Specialties growth offsets segment weakness
- Innospec earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Innospec (IOSP) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Innospec (IOSP) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Innospec director Leslie Parrette sells $40,420 in common stock
- Innospec shareholders elect directors, approve executive pay
- This Norwegian Cruise Line Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - F N B (NYSE:FNB), Banner (NASDAQ:BANR)
- Innospec Well-Placed To Navigate Uncertain Times (NASDAQ:IOSP)
- Innospec, Inc. (IOSP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
80.81 82.72
1年のレンジ
77.58 127.57
- 以前の終値
- 80.62
- 始値
- 81.02
- 買値
- 82.09
- 買値
- 82.39
- 安値
- 80.81
- 高値
- 82.72
- 出来高
- 428
- 1日の変化
- 1.82%
- 1ヶ月の変化
- -5.35%
- 6ヶ月の変化
- -14.22%
- 1年の変化
- -27.32%
