FiyatlarBölümler
Dövizler / IOSP
Geri dön - Hisse senetleri

IOSP: Innospec Inc

79.55 USD 2.54 (3.09%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IOSP fiyatı bugün -3.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 79.39 ve Yüksek fiyatı olarak 82.09 aralığında işlem gördü.

Innospec Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IOSP haberleri

Günlük aralık
79.39 82.09
Yıllık aralık
77.58 127.57
Önceki kapanış
82.09
Açılış
82.09
Satış
79.55
Alış
79.85
Düşük
79.39
Yüksek
82.09
Hacim
868
Günlük değişim
-3.09%
Aylık değişim
-8.28%
6 aylık değişim
-16.88%
Yıllık değişim
-29.57%
21 Eylül, Pazar