IOSP: Innospec Inc
79.55 USD 2.54 (3.09%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IOSP fiyatı bugün -3.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 79.39 ve Yüksek fiyatı olarak 82.09 aralığında işlem gördü.
Innospec Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
79.39 82.09
Yıllık aralık
77.58 127.57
- Önceki kapanış
- 82.09
- Açılış
- 82.09
- Satış
- 79.55
- Alış
- 79.85
- Düşük
- 79.39
- Yüksek
- 82.09
- Hacim
- 868
- Günlük değişim
- -3.09%
- Aylık değişim
- -8.28%
- 6 aylık değişim
- -16.88%
- Yıllık değişim
- -29.57%
21 Eylül, Pazar