货币 / IOSP
IOSP: Innospec Inc
81.51 USD 0.28 (0.34%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IOSP汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点80.87和高点82.47进行交易。
关注Innospec Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
80.87 82.47
年范围
77.58 127.57
- 前一天收盘价
- 81.23
- 开盘价
- 81.68
- 卖价
- 81.51
- 买价
- 81.81
- 最低价
- 80.87
- 最高价
- 82.47
- 交易量
- 123
- 日变化
- 0.34%
- 月变化
- -6.02%
- 6个月变化
- -14.83%
- 年变化
- -27.84%
