IOSP: Innospec Inc
82.09 USD 1.47 (1.82%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IOSP hat sich für heute um 1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.81 bis zu einem Hoch von 82.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innospec Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IOSP News
- Innospec expands partnership with IJM to protect palm oil workers
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- Innospec Inc. (IOSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innospec (IOSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innospec Q2 2025 slides: Fuel Specialties growth offsets segment weakness
- Innospec earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Innospec (IOSP) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Innospec (IOSP) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Innospec director Leslie Parrette sells $40,420 in common stock
- Innospec shareholders elect directors, approve executive pay
- This Norwegian Cruise Line Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - F N B (NYSE:FNB), Banner (NASDAQ:BANR)
- Innospec Well-Placed To Navigate Uncertain Times (NASDAQ:IOSP)
- Innospec, Inc. (IOSP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
80.81 82.72
Jahresspanne
77.58 127.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 80.62
- Eröffnung
- 81.02
- Bid
- 82.09
- Ask
- 82.39
- Tief
- 80.81
- Hoch
- 82.72
- Volumen
- 428
- Tagesänderung
- 1.82%
- Monatsänderung
- -5.35%
- 6-Monatsänderung
- -14.22%
- Jahresänderung
- -27.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K