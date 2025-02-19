KurseKategorien
IOSP: Innospec Inc

82.09 USD 1.47 (1.82%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IOSP hat sich für heute um 1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.81 bis zu einem Hoch von 82.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die Innospec Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
80.81 82.72
Jahresspanne
77.58 127.57
Vorheriger Schlusskurs
80.62
Eröffnung
81.02
Bid
82.09
Ask
82.39
Tief
80.81
Hoch
82.72
Volumen
428
Tagesänderung
1.82%
Monatsänderung
-5.35%
6-Monatsänderung
-14.22%
Jahresänderung
-27.32%
