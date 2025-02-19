Moedas / IOSP
IOSP: Innospec Inc
81.57 USD 0.95 (1.18%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IOSP para hoje mudou para 1.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 80.81 e o mais alto foi 82.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Innospec Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IOSP Notícias
- Innospec expands partnership with IJM to protect palm oil workers
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- Innospec Inc. (IOSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innospec (IOSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innospec Q2 2025 slides: Fuel Specialties growth offsets segment weakness
- Innospec earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Innospec (IOSP) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Innospec (IOSP) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Innospec director Leslie Parrette sells $40,420 in common stock
- Innospec shareholders elect directors, approve executive pay
- This Norwegian Cruise Line Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - F N B (NYSE:FNB), Banner (NASDAQ:BANR)
- Innospec Well-Placed To Navigate Uncertain Times (NASDAQ:IOSP)
- Innospec, Inc. (IOSP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
80.81 82.35
Faixa anual
77.58 127.57
- Fechamento anterior
- 80.62
- Open
- 81.02
- Bid
- 81.57
- Ask
- 81.87
- Low
- 80.81
- High
- 82.35
- Volume
- 47
- Mudança diária
- 1.18%
- Mudança mensal
- -5.95%
- Mudança de 6 meses
- -14.76%
- Mudança anual
- -27.78%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh